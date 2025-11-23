¢£ÀÖ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥ì¥·ー¥Ö»Ñ¤Ê¤É¤¬¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛSixTONES¤¬éÃÅÄ°¦ºÚ¤ò°Ï¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～② SixTONES¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢11·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Õ¥©¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ìー¥³ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢ÀÖ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎSixTONES¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ä¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¦°²ÅÄ¤ò¥¢¥Ã