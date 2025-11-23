¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤äÌ¼¤ÈÊÂ¤ó¤À¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÍýÁÛÅª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«ÃæÂ¼¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼¡½÷¤È°ì½ï¤Î3¿Í»þ´Ö¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤òÃæ±û¤Ë¾Ð´é¤ÎÉ×¤ÈÌ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÃæÂ¼¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢É×ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬