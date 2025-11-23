»ÔÀ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´ôÉì¸©³¤ÄÅ»Ô¤Ç23Æü¡¢»Ô¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëÂ­Î©²ÂÆà¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖÊ¡¥Õ¥§¥¹³¤ÄÅ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦³¤ÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÎÂ­Î©¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤éºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿³¤ÄÅ¾®³Ø¹»¤Î¹»²Î¤ò»ùÆ¸¤¿¤Á¤È¹ç¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÆÃ»º¤Î¤ß¤«¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ìー¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤È¤ì¤¿ÌîºÚ¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£