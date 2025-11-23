元おニャン子クラブでタレントの渡辺満里奈(55）が23日、自身のインスタグラムを更新。高3の長男の弁当づくりが終わったことを報告した。 【画像】息子からのメッセージに母も感動の〝涙〟 「三連休いかがお過ごしですか？」と投稿。「先週金曜日、高3息子のお弁当が終了しました！」と報告し、「これまで、撮るほどのものではないしと写真は残していなかったのですが、最後の1週間くらい撮ってみようかな