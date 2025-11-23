ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤È¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢É×ÉØ¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºêËãÀ¤¡¢21ºÐÇ¯²¼ºÊ¤È·ëº§¼°¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏªÀîºê¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤È¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÁàÁ¥Îý½¬¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü¤ÏºÊ¤ÈÃçÎÉ¤·¤´É×ºÊ¤È¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½ÐÈ¯¤ÏÁ¥ÇõÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾¡¤É¤­¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡×¡Ö¥³¡¼¥¹¤Ï¶ùÅÄÀî¤òÅÐ¤ê¡×¡ÖÆüËÜ¶¶ Åù ´ö¤Ä¤â¤Î¶¶¤Î