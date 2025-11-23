Ãæ¹ñ¤ÎÎòÂå¹ÄÄë¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö¸åµÜ¡×¤Î½÷À­¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Ãæ¹ñÊ¸³Ø¼Ô¤ÇÌÀ¼£Âç³Ø¶µ¼ø¤Î²ÃÆ£Å°¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¸åµÜ Á×¤«¤éÀ¶Ëö¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤«¤é¡¢ËÌÁ×¤¬ÌÇË´¤¹¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿½÷À­¹ÄÂ²¤¿¤Á¤ÎÅ¿Ëö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£¢£Ãæ¹ñ¡¦ËÌÁ×¤Çµ¯¤­¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÙÇÃ×»ö·ï1127Ç¯¶â¹ñ¤Î·³Àª¤¬Á×¡ÊËÌÁ×¡Ë¤ÎÅÔ¡¦³«Éõ¤òÀêÎÎ¤·¡¢Á×¤Î¾å¹Äµ«½¡(¤­¤½¤¦)¤È¹ÄÄë¶Ö½¡(¤­¤ó¤½¤¦)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹Ä¹¡¡¦¹ÄÂ²3000Í¾Ì¾¤òÊá¤é¤¨