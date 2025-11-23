2025Ç¯10·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯ÉôÌç¤ÎÂè3°Ì¤Ï¡½¡½¡£¢§Âè1°Ì¤À¤«¤é90ºÐ¤Ç¤â¥Ü¥±¤º¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤­Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ÄŽ¢Âç¸æ½êºî²ÈŽ£¤¬ËèÆüŽ¤¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ëÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¢§Âè2°Ì¥¤¥âŽ¥¥¯¥êŽ¥¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ç¤â¥Ö¥É¥¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤¬Ž¢¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤ÇŽ£¤È·Ù¹ð¤¹¤ëÅü¼Á¤¬¹â¤¤Ž¢½©¤ÎÌ£³ÐŽ£¢§Âè3°ÌŽ¢·¤Äì¤Î¸º¤êÊýŽ£¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÈ¯¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ÄÀ°·Á³°²Ê°å¤¬·Ù¹ðŽ¢Ï·¸å¤Ë¥è¥Ü¥è¥Ü²½¤¹¤ëÉÔ·ò