¥¯¥Þ23Æü¸áÁ°11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¾å±ÊÌî¤ÎÌµ¿¦ÃËÀ­¡Ê74¡Ë¤¬¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢´é¤ä¾åÈ¾¿È¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÈÂÁ÷»þ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼¯¾Â½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹Ìó1¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Äí¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤¿ºÊ¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤òÊ¹¤­¡¢ÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÎ¥¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤¬119ÈÖ¤·¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÏ¢Íí¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÎÄÍ§²ñ¤¬¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¥¯¥Þ¤ò¡¢