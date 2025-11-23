¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼¨¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÏÂÊ¿·×²è¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤¬23Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î3¤«¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬23Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ë½¸¤Þ¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼¨¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ï¡¢ÎÎÅÚ¤Î³ä¾ù¤Ê¤É¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó