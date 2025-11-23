11·î23Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¯¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦À¶¿åµ×»ì¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£6ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥ë¥Õ¥¡¡¼¥À¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Âçº¬ÅÄÍµÇ·¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ô¥¨¥Ê¥ª¥ë¥«¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Ã«·é¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:54.0¡ÊÎÉ¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇµÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¾è¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¸¡¼¥¯¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦À¾±àÀµÅÔ¡Ë¤Ï¡¢8ÃåÇÔÂà¡£¡ÚÁú·îS¡Û°ÂÄê´¶È´·²¡ª¥¦¥§¥¤¥ï¡¼¥É¥¢¥¯¥È¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ëÄ¾Àþ¤ÏÆÈÁöC