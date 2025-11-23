ÂçÁêËÐ11·î¾ì½êÀé½©³Ú¤Î23Æü¡¢ÌÚÁ¾·´¾å¾¾Ä®½Ð¿È¤Î¸æÖÖ³¤¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7¾¡7ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸æÖÖ³¤¡£Àé½©³Ú¤ÏÆ±¤¸¤¯7¾¡7ÇÔ¤ÎÅì¤ÎÁ°Æ¬Ï»ËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ö²¡¤·½Ð¤·¡×¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸æÖÖ³¤¤Ï7¾¡8ÇÔ¤È¤Ê¤êÆó¾ì½êÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Ç11·î¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£