¿¦¾ì¤ä°¦¹¥²ñ¤Ê¤É¤Î¥Áー¥à¤¬¸©¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤¦¡Ö¸©¿¦¾ì¡¦ÃÄÂÎÂÐ¹³¾­´ýÂç²ñ¡×¤¬23Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á¿·Ê¹¡¦»³·ÁÊüÁ÷¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ5¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤«¤é8¥Áー¥à24¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¦¹¥²ñ¤ä¾­´ý¶µ¼¼¤Ê¤É¤ÎÃç´Ö¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Âç¾­¤ÈÉû¾­¡¢¤½¤ì¤ËÀèË¯¤Î3¿Í1ÁÈ¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¤Ï¡¢11ºÐ¤Î¾®³ØÀ¸¤«¤é72ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤Ç¯Âå¤Î¼ÂÎÏ¼Ô