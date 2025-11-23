ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤Ç2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹­¾ì¡×¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÂç·¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÀÅô¼°¤ËÎ×¤ó¤À¡£ËÁÆ¬¡¢ÂçºåÊÛ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Ê¡»Î¡£¡Ö¤­¤ç¤¦¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡ÊÂçºåÊÛ¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤ï¡£¤¤¤­¤Ê¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡×¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÂçºåÊÛ¤ÇÅú¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê³åºÓ¡£NHKÄ«¥É¥é¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡×¤Î»£±Æ¤Ç1Ç¯´ÖÂçºå¤Ç²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊ¡¸¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó