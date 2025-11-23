¢£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡¢°Â¼£Àî¡Ë¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡Ê26¡¢Î©Ï²¡Ë¤òÁ÷¤êÅê¤²¤Ç²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î»òÇÕ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤Ï12¾¡3ÇÔ¡£23Ç¯9·î¾ì½ê¤Î½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢24Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÂºÉÙ»Î¤Î10¾ì½ê¤Ë¼¡¤°»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ÎÁá¤µ¡ÊÉÕ½Ð¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£14ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ11¾¡3ÇÔ¤ÇË­¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡¢Æó½ê¥Î´Ø¡Ë