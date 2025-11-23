¡ãÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹ºÇ½ªÆü¡þ23Æü¡þ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³(°¦É²¸©)¡þ6595¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äº£µ¨¤ÏÊÆ²¼Éô¤Î¥¨¥×¥½¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤òÀï¤¤¡¢º£Âç²ñ¤¬¹ñÆâ3ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿¸¶±Ñè½²Ö¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î7°Ì¤Ç2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¿È¤â¤À¤¨¤ë¸¶±Ñè½²ÖÁ°È¾¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò2¤Ä¿­¤Ð¤·¡¢11ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤³¤ÎÆü3¤ÄÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤Ë1ÂÇº¹¤ÈÆùÇö¡£13ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç