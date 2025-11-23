¡ã¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ºÇ½ªÆü¡þ23Æü¡þ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡þ7117¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¤¬¡Ö67¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤­Êü¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ëÄÍÅÄº£Âç²ñÁ°¤Þ¤Ç¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï70°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ¾ì¤«¤é¤ÎÉÔ¿¶¤Ç¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¡áQT¹Ô¤­¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÇÉüÄ´¡£¥·¡¼¥É°Ý»ý¤Î¤ß