ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°Âè37Àá¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·×8»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ï¥Ûー¥à¤ÇÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¡¢1-3¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÂÄÅ¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢J3ºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÂÄÅ¤ÏJFL(ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°)2°Ì¤Î¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤ÈJ3»ÄÎ±¤ò¤«¤±¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°Âè37Àá¡á°¦Âë¹­°è¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¶¥µ»¾ì:4,169¿Í¡Û ¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ1(0-1¡¢1-2)3Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É ¡Ú