¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï23Æü¡¢GK°ÂÆ£½Ù²ð¡Ê35¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¥í17Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ï2009Ç¯¤ËÀîºêF¤ÎU¡½18¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¾ÅÆî¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤¿13Ç¯°Ê³°¤Ï¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï10»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀîºêF¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¹µ¤¨GK¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢º£Ç¯2·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦