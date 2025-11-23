·§ËÜ¤ÎÆÃ»º¡Ö¥Ç¥³¥Ý¥ó¡×¤Î¼ý³Ï¤òÁ°¤ËË­ºî¤È¼ý³Ï¤Î°ÂÁ´¤ò´ê¤¦¼ý³Ïº×¤¬¤¢¤êÀ¸»º¼Ô¤äJA´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó40¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ JAËÜÅÏ¸ÞÏÂ´ÉÆâ¤Ç¤ÏÌó130¸Í¤ÎÇÀ²È¤¬47.3¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ500¥È¥ó¤Î¼ýÎÌ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤È¹ë±«¤Ç¿§¤Å¤­¤¬1½µ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤¤¤â¤Î¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¤½ÐÍè¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥³¥Ý¥ó¤Ï12·î1Æü¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£