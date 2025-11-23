¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤ÈÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬2025Ç¯11·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ê»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×À¸¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡×¤Î»£±Æ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥å¥¨