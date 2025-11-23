¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤éËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬23Æüºä½Ð»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²¤Ê¤É¤ÇÄ¹´ü¤ÎÈòÆñ½êÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤ë¾ì¹ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹ÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤éÌó20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤é¤Ï¡¢¿·Ê¹»æ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊÊª¤ò»È¤Ã¤ÆÅÅµ¤¤Î»È¤¨¤Ê¤¤ÈòÆñ½êÀ¸³è¤ò²á¤´¤¹ÃÎ·Ã¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÀÑ¤ó¤ÀºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ç¤Ï¡¢£Æ£Á£Ø