¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È22/7¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø22/7·×»»³° season2¡Ù¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î4¼¡¿³ºº¤ÎÌÏÍÍ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿11·î22ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÈÖÁÈMC¤Î»°»ÍÏº¤È22/7¥á¥ó¥Ðー¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤Ë¤Ï¥Ðー¥Ù¥­¥å&#12