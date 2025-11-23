¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤Ç?¿è¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º?¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿½ªÎ»¸å¡¢µÒÀÊÆâ¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À²¬ËÜ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òµî¤ë¤Î¤«¡Ä¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¥É¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï²¬ËÜ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö´õË¾¤ÎÅ²¡×¤¬Î®¤ì¡¢¥ª¡¼¥í¥é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö£Ç£Ï£Ï£Ä£Ì£Õ£Ã£Ë£ï