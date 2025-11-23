¹â»Ô¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÎG20¡Ê¼çÍ×20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦À¥ÅçÎ´ÂÀÏºµ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£½éÆü¤Ë18¿Í¤Î¼óÇ¾¤é¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£G20¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤Î¶¨µÄ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¸á¸å»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢°ÂÄê¶¡µë¤Î