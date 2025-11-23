ÌÚÂ¼¥ß¥µ¡ÊC¡ËMBS KAWAII LAB.Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÌÚÂ¼¥ß¥µ¤¬¡¢23Æü¡Ê22»þ¡Á¡ËÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£º£¤òºÌ¤ë¸½Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ËÇ÷¤ë´ë²è¡Ú¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡Û¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥É¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºßÃæ¤ÎJAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦Ìý°æµµÈþÌé»á¤â¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£ISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¤Î°ìÆü¤Î¥¹