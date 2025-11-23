¡þMARINES FAN FEST 2025(23Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Æ£¸¶¶³ÂçÁª¼ê¤é¤¬¡ÖDASHMAN RACE¡×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î½ÓÂ­¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖDASHMAN¡×¤È¤Î¶¥Áö¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤Î´ë²è¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸½ÌòÁª¼ê¤¬Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ£¸¶Áª¼ê¤ÏÆ±¤¸¤¯½ÓÂ­¤ÎÏÂÅÄ¹¯»ÎÏ¯Áª¼ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¡ÖDASHMAN BLACK¡×¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏDASHMAN BLACK¤¬Æ£¸¶Áª