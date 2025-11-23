11·î20Æü¡¢TBS¤ÏÆ±·î18Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2025Åß¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼ýÏ¿Ãæ¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Ìî³Ù¤¬±¦¤Ò¤¶È¾·îÈÄÂ»½ý¤È¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÇÁ´¼£8¡Á9¤«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Ìî³Ù¤Î·ëº§Áê¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂô¸ý¤±¤¤¤³¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹½Å½ý¤Îº´Ìî³Ùº´Ìî¤ÏÅöÆü¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë17ÃÊ¤ÎµðÂçÄ·¤ÓÈ¢¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£2m46cm¤ÎÄ·Ìö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃåÃÏ¤ÈÆ±»þ¤Ë±¦Â­¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¸½¾ì¤Ë