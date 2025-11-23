11·î23Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦ÀÖ¾¾¾Þ¡Ê2ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡¦ÌÆ¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢²®Ìî¶Ëµ³¾è¤Î5ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ý¥Ú¥Ã¥È¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶¹¯Ç·¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥é¥ô¥Î¡¼¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÎÓÅ°¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:33.6¡ÊÎÉ¡Ë¡£2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇA.¥×¡¼¥·¥ã¥óµ³¾è¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡ÛÈ×ÀÐ¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¡ª¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó