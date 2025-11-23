BMW¤ËÊÂ¤Ö¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1965Ç¯¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¤¢¤È20Ç¯¤Ç¥Û¥ó¥À¤ÎOEM¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ð¤²¤¿¤é¡¢³Î¼Â¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¤Ï¤º¡£È¾À¤µªÁ°¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢BMW¤ä¥é¥ó¥Á¥¢¤ËÊÂ¤ÖÍ¥¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍÊ¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤âÄó¶¡¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛäþÍ¾¶ÊÀÞ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1300¤Ë1500¡¢¥È¥ì¥É¡¢¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÆ±»þ´ü¤Î±Ñ¹ñ¼Ö¤¿¤ÁÁ´142Ëçº£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1300¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÂåÉ½