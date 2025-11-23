À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖLIONSTHANKSFESTA2025¡×¤¬23Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æÃ£Ìé¤¬½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡¢ÇØÃæ¤òÄ¾ÀÜ²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£µÕ¤Ë¤Í¡¢ËÍ¤ÎÊý¤¬´¶¼Õ¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¸¤ã