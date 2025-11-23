西武のファン感謝祭「LIONSTHANKSFESTA2025」が23日、埼玉県所沢市のベルーナドームなどで行われ、今オフにポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指す郄橋光成が終了後に報道陣の取材に応じた。「本当にたくさんあたたかい言葉をかけていただいて、すごく思い出に残る1日。最後先発としてマウンドに立てましたし、そういう姿を見せられたってことはすごく良かった。ハイタッチだとか、ファンの方々と