¾­´ý¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï¤Ï11·î23Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×¤Ç·è¾¡Àï¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎJTÇÕ¤òÁè¤¦¤Î¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢23¡Ë¤È¡¢½éV¤òÁÀ¤¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¡£ÎáÏÂ¤Î¾­´ý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹¥¥«¡¼¥É¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼êÈÖ¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿ÍVS±ÊÀ¥¶åÃÊ ÃíÌÜ¤Î·è¾¡Àï¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë2025Ç¯¤Ë¸Â¤Ã¤Æ