560Ëü¿Í¶¯¤Î¿Í¸ý¤ËÂÐ¤·¡¢¿äÄê330Ëü¤Î¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬À¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë/Visit Tampere/Laura Vanzo¡ÊCNN¡Ë¥»»á100ÅÙ¤Î¹â²¹¤Î¾®¤µ¤ÊÌÚ¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¾Íç¤Î¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ´À¤ò¤«¤¯¤Ê¤É¡¢µÙÂ©¤ä¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¹éÌä¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤­¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£º£¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Í¡¹¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£±Ñ¹ñ¥µ¥¦