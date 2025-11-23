ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë·Ý¿Í¤Î¡È±éµ»ÏÀ¡É¤òÀä»¿¤·¤¿¡£ºæ¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÏÀÍýÅª¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬°Õ³°¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Îã¤¨¤ÐÃ¯¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤µ¤ó¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£CM¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¶âÈ¬ÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿ÀèÀ¸Ìò¤Î½©»³¤¬¡ÖÂè°ìÀ¼¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤ë¤ó