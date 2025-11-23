¼¡²ó¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡ªMC¡¦ÀîÅç¤Î¡Ö´ÝÁª¼ê¤È¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡× ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ªµð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤È4¿Í¤ÇBBQ¡ªÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤Î¢¥Ð¥Ê¥·¤ò´Ý¤¬ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡©¤µ¤é¤Ë´Ý¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¥â¥Î¥Þ¥Í¥¯¥¤¥º¤â¡ª£Í£Ã¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡ËVTR½Ð±é¡§´Ý²Â¹À¡Êµð¿Í¡Ë/¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¢£¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ªµð¿Í¡¦´Ý¤È¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¡ªMC¡¦ÀîÅç¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö´ÝÁª¼ê¤È¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¼Â¸½¡ªÆù¤ÈÊÆ¤¬Âç