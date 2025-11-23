[11.23 J2Âè37Àá ÈØÅÄ 2-2 »³·Á ¥ä¥Þ¥Ï]J2Âè37Àá¤¬23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿7°Ì¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È11°Ì¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï2-2¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£ÈØÅÄ¤ÏÏ¢¾¡¤¬3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£»Ä¤ê1»î¹ç¤ÇJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷Æâ¤Î6°Ì¤È¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈØÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£Á°Àá¤ÈÆ±¤¸ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢»³·Á¤Î²£Æâ¾¼Å¸´ÆÆÄ¤ÏÈØÅÄ¤È¤Î¸ÅÁãÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó2¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢GK½ÂÃ«ÈôæÆ