¡ÚJ3Âè37Àá¡Û(¥«¥ó¥»¥­)ÆÊÌÚSC 2-1(Á°È¾1-0)Ä»¼è<ÆÀÅÀ¼Ô>[ÆÊ]ÃæÌî¹îºÈ(22Ê¬)¡¢¸Þ½½ÍòÂÀÍÛ(65Ê¬)[Ä»]¾®ß·½¨½¼(74Ê¬)<·Ù¹ð>[ÆÊ]ÀÄÅçÂÀ°ì(77Ê¬)[Ä»]¥ô¥¡¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ç¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥ó(51Ê¬)¼ç¿³:Â­Î©Àµµ±