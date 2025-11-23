¡ÚJ2Âè37Àá¡Û(¥¢¥·¤µ¤È)º£¼£ 1-1(Á°È¾0-0)»¥ËÚ<ÆÀÅÀ¼Ô>[º£]¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹(57Ê¬)[»¥]¥Þ¥ê¥ª¡¦¥»¥ë¥¸¥ª(81Ê¬)<·Ù¹ð>[º£]¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹(65Ê¬)[»¥]ÂçºêÎè±û(86Ê¬)¼ç¿³:¾®ÎÓÂóÌð