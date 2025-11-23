¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025 Presented by Fanatics ¡×¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿2025Ç¯ÆþÃÄ¤Î¿·¿Í11Áª¼ê¤¬ÇØÈÖ¹æ¤È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ïºà¤¿¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ç¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­¤³¤Î¿·¿Í