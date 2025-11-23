¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥â¥±¥â¥±¤ÇÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò·Þ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª º£²ó¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤¤·¤Þ¤à¤é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤Î