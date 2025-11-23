¡Ò¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¡¢º£¤Ã¤Æ»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¿æ¤­½Ð¤·¤ËÊÂ¤Ö¤È¤­¤ÏÍ×Ãí°Õ¡Ä¡ÖµëÎÁ25Ëü±ß¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¶á¤Å¤¯¡Èºî¶ÈÉþ¤ÎÃË¡É¤ÎÀµÂÎ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¿æ¤­½Ð¤·¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤±¤Ë¹ë²Ú¤ÊÊÛÅö¡½¡½¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ë°Õ¿Þ¡É¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾åÌî¤ÇÌ©¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÈÉÏº¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÔ¢Í§¸ø»Ê»á¤Î¿·´©¡Ø¥ë¥Ý Ï©¾å¥á¥·¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë¡Ú²èÁü¡Û¾åÌî±ØÆþÃ«¸ý¤Î¿æ¤­½Ð