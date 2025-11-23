ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤ÇÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¼¯¾Â»Ô¾å±ÊÌî¤Î½»Âð¤Ç¡ÖÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤¬¼«Âð¤ÎÄíÀè¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢´é¤Ê¤É¤«¤éÎ®·ì¤¹¤ë¤±¤¬¤ò¤·¡¢¤½¤Î¸åÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£