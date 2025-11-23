µð¿Í¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä£â£ù£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾£¶Áª¼ê¡¢°éÀ®»ØÌ¾£µÁª¼ê¤Î·×£±£±Áª¼ê¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ïºà¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ìÆâ¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤¢¤¤