µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä£â£ù£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿Æâ¤Ç¤Ï¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤â¼Â»Ü¡£ÇØÈÖ¹æ£³£³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Î²­ÆìÅÅÎÏ¡¦¾®ÉÍÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£¾®ÉÍ¤Ï½ÓÂ­¶¯¸ª¤ÎÆâÌî¼ê¡£Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£