¢£¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈºÇ½ªÆü¡Ê23Æü¡¢µÜºê¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡¢7117¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈºÇ½ªÆü¤¬µÜºê¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡Ê40¡¢¥Û¥¯¥È¡Ë¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î¡È67¡É¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£º£µ¨ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡¢LEXUS¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î¡È68¡É¤Ç5°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡Éé