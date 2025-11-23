¿·¤·¤¤1½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿Àª¤ò¡¢ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÂè1°Ì¡ú³ªºÂ±¿ÀªÂè1°Ì¡ªº£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³Ø¤Ó¤òÆü¾ï¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÎ·Ã¤ÎµÛ¼ýÎÏ¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ü¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤ä¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤é¤¹¤°¤ËÀ¸³è¤ä»Å»ö¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤¬Ãå¼Â¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤