ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°Âè£³£·Àá¡Ê£²£³Æü¡Ë¡¢Ä¹ºê¤¬¥Û¡¼¥à¡¦¿å¸ÍÀï¤Ë£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡££Ê£±¾º³Ê¤È£Ê£²Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Á°È¾£¶Ê¬¤Ë£Ä£Æ¿·°æ°ìÍÔ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£²£°Ê¬¤Ë£Í£Æ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬£Ð£Ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¿å¸Í¤«¤é¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀéÍÕ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼«Æ°¾º³Ê¤ò³ÎÄê¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç¤­¤Ê¾¡¤ÁÅÀ£³³ÍÆÀ¤Ë¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤â