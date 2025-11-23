¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î»ÒÌò»þÂå¤È¼¡ÃË¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡ÃË¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê»ÒÌò»þÂå¤ÎÃæÀîæÆ»ÒÃæÀî¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î»ÒÌò»þÂå¤Î¼Ì¿¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÍÄ¤¤ÃæÀî¤¬¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö5¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤¢¡©¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÄï¤¯¤ó¤Ë·ã»÷¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡ª·ì¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é