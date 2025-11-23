Image: Hyakuseki ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Î·Ê¿§¤ÏÃ±Ä´¤Ç¡¢¥«¡¼¥é¥¸¥ª¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤âµ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤¤²»³Ú¡Ä¡£¤Õ¤È¡¢¡Ö¤³¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸»ºÅª¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖM15¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¸«´·¤ì¤¿¼ÖÆâ¤ò¡¢