¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè37ÀáÊ¡Åç3¡½1¾ÂÄÅ¡Ê2025Ç¯11·î23Æü°¦Âë¹­°è¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¶¥µ»¾ì¡Ë20°Ì¤Î¾ÂÄÅ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÊ¡Åç¤ËÇÔ¤ì¡¢ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤ÆºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£Á°È¾35Ê¬¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾16Ê¬¡¢Æ±18Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¡£Æ±41Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWÀîËô·ø¸ë¡Ê36¡Ë¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°Æþ²ñ»ñ³Ê¤òÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Û¥ó¥ÀFC¤¬JFL¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¿¤á¡¢J3¡¦20°Ì¤Î¡È¼«Æ°¹ß³Ê¡É¤Ï¾Ã